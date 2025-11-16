بني سويف .. إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم بمركز الواسطي

أصيب 4 أشخاص من بينهم صغيرين بإصابات مختلفة مساء اليوم ، الاحد ، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل أعلى كوبرى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف .

حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل باعلى كوبري الواسطى اتجاه شرق ببني سويف ، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم صغيرين ، حيث تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى .

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزى المصابين في الحادث وهم على علاء فرحات 15 سنة طالب ومقيم بالبرومبل ومصاب بكسر بالضلوع ومحمد فرحات عبدالله 25 سنة ، عامل ومقيم بالبرومبل ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه والجسم واايمان على خلف 51 سنة ومقيمة بالبرومبل ومصابة بكدمات وسحجات بالوجه والرأس وكريم أمير فرحات 10 سنوات ومقيم بالبرومبل ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم .

وتولت جهات التحقيق أعمالها فور وصول المصابين للمستشفى وتعافيهم لأخذ أقوالهم حول الملابسات .