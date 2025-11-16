سكرتير بني سويف يتابع المتغيرات المكانية وتعديات البناء المُخالف

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء أحمد جمال الدين ،اجتماعًا مُوسعاً، بأعضاء اللجنة " التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"لمراجعة موقف المتغيرات الخاصة بتعديات البناء المخالف

وذلك بحضور المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، عمرو محمود مدير الأملاك،الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ،المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،ونواب رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومسؤولى مديرية الأمن والأوقاف

ناقش السكرتير العام المساعدمستجدات الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية، وبحث آليات تسريع العمل، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم استعراض تقارير المتغيرات المكانية بكل مركز " على حدة" وما تم إنجازه حيالها، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء

وأشار السكرتير العام المُساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات و في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قبل استقرارها والتصدي للبناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.