ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي

نظّمت جامعة بني سويف، اليوم، ندوة توعوية بعنوان "نبذ التعصب الرياضي وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الشباب"، وذلك في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي الرياضي وتوجيه الطلاب نحو ممارسة الرياضة بروح المحبة والاحترام.

شهدت الندوة حضور الدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، الذي أكد في كلمته أن التعصب الرياضي سلوك مرفوض يتعارض مع القيم الأخلاقية التي تسعى الجامعة لترسيخها لدى الطلاب، مشددًا على أهمية دور المؤسسات التعليمية في توعية الشباب بخطورة الظواهر السلبية المرتبطة بالمنافسات الرياضية.

كما شارك في الندوة الكابتن توني عثمان، أحد رموز الرياضة بمحافظة بني سويف، الذي قدّم مجموعة من الرسائل التوعوية للطلاب، موضحًا أن الرياضة تهدف في الأساس إلى التقارب وبناء العلاقات الإنسانية، وليس إثارة الخلافات أو خلق حالة من العداء بين الجماهير.

وتطرّقت الندوة إلى دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب، وأهمية تشجيع السلوك المسؤول داخل المدرجات، إلى جانب تعزيز المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية بالجامعة.

وفي ختام الفعالية، أكد القائمون على الندوة استمرار تنظيم المزيد من اللقاءات التوعوية التي تستهدف نشر ثقافة التسامح والروح الرياضية بين طلاب الجامعة.