الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أنشطة وجهود مديرية الزراعة في عدد من الملفات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المكونات الرئيسية في البنية الاقتصادية للمحافظة وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه الدكتور أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،تضمن ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، حيث شملت الأعمال الرقابية والإرشادية والتنفيذية والتدخلات الميدانية الفورية.

ففي مجال الإنتاج الحيواني، أوضح التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني قامت بإجراء معاينات لعدد من مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان، شملت معاينة مزرعتين للماشية و4 مزارع للدواجن، بالإضافة إلى إصدار 6 تراخيص لمحلات الأعلاف، ومعاينة مركز لتجميع الألبان.

وفيما يتعلق بالمحاصيل السكرية، فقد بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر 33 ألف و267فدانًا من إجمالي المساحات المتعاقد عليها لصالح مصانع القناة بالمنيا والفيوم والبالغة 37 ألف و593 فدانًا.

فيما قامت المديرية من خلال إدارة حماية الأراضي بإزالة 130 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 5 أفدنة وقيراطين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعاونيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي، فضلًا عن بحث الشكاوى الواردة للمديرية والرد عليها.

وفي مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، تم المرور على محلات المبيدات للتأكد من صحة التراخيص وصلاحية الأسمدة والمبيدات، إلى جانب تنفيذ حملة للقضاء على القوارض عقب المحاصيل الصيفية وتوزيع الطعوم على الجمعيات الزراعية.

أما إدارة الإرشاد الزراعي، فقد نظمت عددًا من الندوات الإرشادية حول طرق تجهيز الأرض للمحاصيل الشتوية، والتركيز على زراعة القمح كمحصول استراتيجي مع توضيح أساليب الري والتسميد.

وفي قطاع البساتين، تم تنفيذ جولات ميدانية على زراعات الموالح والنباتات العطرية والخضر، شملت المرور على 12 فدان موالح بمركز ناصر، و20 فدان عتر محمل على الثوم بمركز ناصر، وزراعات الشيح بمركز سمسطا، إلى جانب متابعة زراعات الطماطم بقرية فزارة بمركز ببا على مساحة 20 فدان، كما تم إصدار تراخيص لـ13 صوبة زراعية بالفشن والجفادون وبني صالح والواسطى.

وفي إطار التعاون بين مديرية الزراعة والري، تم عقد الاجتماع الشهري التنسيقي لمتابعة مشكلات المزارعين، بالإضافة إلى تنفيذ حقلي إرشاد زراعي بمركز إهناسيا، ومتابعة أعمال المشروع الإيطالي للتنمية المتكاملة بقرية براوة، بينما تمت الإشارة إلى إجمالي موقف كارت الفلاح، حيث بلغ عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن 273987 استمارة، تم اعتماد 272533 منها.

بني سويف زراعة بني سويف الفشن

