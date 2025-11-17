أخبار بني سويف.. المحافظ يتابع أنشطة وجهود مديرية الزراعة ويناقش مشاركة وحدة السكان في المؤتمر العالمي للسكان

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :



محافظ بني سويف يتابع أنشطة وجهود مديرية الزراعة في عدد من الملفات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المكونات الرئيسية في البنية الاقتصادية للمحافظة وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه الدكتور أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،تضمن ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، حيث شملت الأعمال الرقابية والإرشادية والتنفيذية والتدخلات الميدانية الفورية.

محافظ بني سويف يناقش مشاركة وحدة السكان في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً بشأن مشاركة محافظة بني سويف _ في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية " PHDC’25" والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وتم عقده في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتضمن التقرير _ الذي عرضه السيد " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف _ الإشارة إلى مشاركة وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة في فعاليات المؤتمر الذي أقيم بالعاصمة الجديدة تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، مع التركيز على موضوع رئيسي هو "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة".

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين في زيارة للمعالم الأثرية

استقبلت محافظة بني سويف"أمس"فوجين سياحيين قوامهما 80 عضواً من ناديي الصيد والرحاب،في زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية لبني سويف.

وذلك، في إطار التعاون بين المحافظة" الإدارة العامة للسياحة "وشركة أيديال تورز، لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم".

وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، وعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء الفوجين عدد من الآباء والقساوسة لإطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.