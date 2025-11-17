النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. دورة تدريبية بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات دورة تدريبية حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وذلك بمقر المركز، إلى جانب إتاحة نسخة أون لاين عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك تحت إشراف الدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح الدكتور طارق علي أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الوعي المؤسسي بمفاهيم الحوكمة الرشيدة،

مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يتناول مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها مفهوم الفساد وأنواعه، والمظاهر العامة للفساد وأسبابه، والآثار المترتبة عليه على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وطرق قياس الفساد وفق المعايير المختلفة، والأسس العامة لمكافحة الفساد، والتوعية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يقدمها المركز لدعم التطوير الأكاديمي والإداري، وتعزيز ثقافة النزاهة في البيئة الجامعية.