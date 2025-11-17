إحالة 4 سيدات يمارسن الرذيلة بالقاهرة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالته 4 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول "لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.









تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (4 سيدات "يحملن جنسية إحدى الدول" ، شخصين) .. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.