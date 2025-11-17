قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
توك شو

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

عادل نصار

قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، إن التراجع الملحوظ في سعر البيض يعود إلى وفرة الإنتاج بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال العامين الماضيين لمعالجة أزمة الأعلاف.

 التراجع الملحوظ في سعر البيض يعود إلى وفرة الإنتاج

وأوضح  سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة كان لها دور حاسم في ضبط مدخلات الإنتاج، وتسهيل دخول الخامات من الموانئ، وتوفير العملة للمستوردين، مما أدى إلى استقرار الأسعار وارتفاع حجم المعروض.

السوق يشهد حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن بنسبة تصل إلى 15%

وأشار سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، إلى أن السوق يشهد حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن بنسبة تصل إلى 15%، وفائضًا في إنتاج البيض يتراوح بين 20% و25%، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، لكنه في الوقت نفسه تسبب في خسائر للمنتجين والمزارع الصغيرة التي تمثل نحو 30% من القطاع.

وأكد سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، أن تدني الأسعار بشكل غير طبيعي يهدد استمرار المنتج الصغير، قائلا إن «المربيين يتعرضون لخسائر فعلية»، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل يوازن بين مصلحة المستهلك وحماية المزارع.

إعادة تشغيل بورصة للدواجن لعرض السعر العادل والحقيقي بعيدًا عن تحكم السماسرة

وطالب  سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، باستحداث أو إعادة تشغيل بورصة للدواجن لعرض السعر العادل والحقيقي بعيدًا عن تحكم السماسرة، مؤكدا أن وجود بورصة رسمية تحت إشراف وزارة الزراعة سيعيد الانضباط للسوق ويضمن توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات المعنية لدعم القطاع وتحقيق الاستقرار في الأسعار بما يحافظ على استدامة الإنتاج الداجني.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترامب

مسؤولان أمريكيان: ترامب يوازن بين الضغط العسكري وخيار الدبلوماسية مع فنزويلا

وزير الخارجيه الامريكي

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام إدارة ترامب بتوسيع الاستثمارات في إفريقيا

غزة

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع والجوع وجهان لأزمة واحدة

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

