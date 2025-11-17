غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، إن التراجع الملحوظ في سعر البيض يعود إلى وفرة الإنتاج بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال العامين الماضيين لمعالجة أزمة الأعلاف.

وأوضح سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة كان لها دور حاسم في ضبط مدخلات الإنتاج، وتسهيل دخول الخامات من الموانئ، وتوفير العملة للمستوردين، مما أدى إلى استقرار الأسعار وارتفاع حجم المعروض.

وأشار سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، إلى أن السوق يشهد حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن بنسبة تصل إلى 15%، وفائضًا في إنتاج البيض يتراوح بين 20% و25%، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، لكنه في الوقت نفسه تسبب في خسائر للمنتجين والمزارع الصغيرة التي تمثل نحو 30% من القطاع.

وأكد سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، أن تدني الأسعار بشكل غير طبيعي يهدد استمرار المنتج الصغير، قائلا إن «المربيين يتعرضون لخسائر فعلية»، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل يوازن بين مصلحة المستهلك وحماية المزارع.

وطالب سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، باستحداث أو إعادة تشغيل بورصة للدواجن لعرض السعر العادل والحقيقي بعيدًا عن تحكم السماسرة، مؤكدا أن وجود بورصة رسمية تحت إشراف وزارة الزراعة سيعيد الانضباط للسوق ويضمن توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات المعنية لدعم القطاع وتحقيق الاستقرار في الأسعار بما يحافظ على استدامة الإنتاج الداجني.