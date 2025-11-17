شبانة: يجب دعم حسام حسن.. وتصرف محمد الشناوي خطأ

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي كانت محطة حاسمة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الفراعنة خاضوا مباراة قوية دفاعيًا أمام منتخب تأهل لكأس العالم ويُعد من أبرز المرشحين في القارة.

وقال شبانه في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc"، إن المباريات الودية تختلف تمامًا عن الرسمية، حيث يعتمد الجهاز الفني خلالها على تجربة طرق لعب جديدة ودفع لاعبين في مراكز مختلفة استعدادًا للبطولة.

وتحدث شبانة عن أزمة تبديل حراسة المرمى، قائلاً إن محمد الشناوي هو الحارس الأول في مصر وصاحب أعلى مستويات الثبات، مؤكدًا أن أي انتقادات له "وراءها مصالح". لكنه انتقد غضبه عند خروجه من الملعب، معتبرًا أن المشهد "غير مناسب" لأن الشناوي يمثل قدوة للاعبين.

كما أشاد برؤية حسام حسن الفنية بعد الدفع بمصطفى شوبير لركلات الترجيح، حيث تصدى لركلتي جزاء واستعاد جزءًا كبيرًا من ثقته. وأشاد بدعم الشناوي لشوبير من خارج الملعب، مؤكدًا أن حراسة المرمى في مصر بخير، لكن كان الأفضل إبلاغ الشناوي مسبقًا بقرار تغييره.

وتناول شبانة أداء المنتخب خلال المعسكر، مشيرًا إلى تألق محمود صابر وأحمد فتوح، مؤكدًا أن مواجهة نيجيريا الودية ستكون آخر اختبار قبل البطولة.

وفي ملف منتخب مصر المشارك في كأس العرب، قال شبانة إن وصفه بـ"منتخب مصر الثاني" ليس انتقاصًا، مشيرًا إلى أن منتخبات كبيرة تتبع نفس السياسة. وأضاف أن أحمد حسن سيعلن بعد البطولة أسماء اللاعبين الذين رفضوا الانضمام، مطالبًا بكشف هويتهم.

ووجّه شبانة رسالة مباشرة إلى أحمد حجازي بعد الحديث عن رفضه المشاركة، قائلاً:"مكّنش العشم… ده محمد النني كان موجود وقاعد احتياطي، ولازم أشيد بالنني على التزامه."