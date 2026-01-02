قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لمدة 5 ساعات..انقطاع المياه عن منطقة الزمالك السبت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه  عن منطقة الزمالك بالكامل.

موعد قطع المياه 

ووفقا لما اوضحت الشركة، سيتم قطع المياه  اعتبارا من الساعة الواحدة غدا  السبت وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم ولمدة خمس ساعات

سبب انقطاع المياه 


وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
    هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب   على رقم  01206665125

انقطاع المياه قطع المياه موعد قطع المياه سبب انقطاع المياه الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ضيف برنامج دولة التلاوة .. اليوم الجمعة

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

بعد 9 سنوات.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد