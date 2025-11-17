بدراوي يدعو لبرلمان يعكس التنوع السياسي والرئيس يطالب بالتحقيق في طعون المرحلة الأولى للانتخابات

شدد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، على ضرورة أن يضم البرلمان المقبل تمثيلًا حقيقيًا لكل التيارات داخل المجتمع، مؤكدًا أن وجود معارضة فعّالة هو الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن السياسي. وقال إن «المعارضة لا تعني الهدم، بل تقديم بدائل وحلول تسمح للناخب بالاختيار بين برامج متعددة».

وأوضح بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن التغيير الحكومي لا يرتبط بالضرورة بسوء الأداء، وإنما هو جزء طبيعي من حيوية الدولة، مضيفًا أن «تداول السلطة ركيزة لاستقرار المجتمع، ويسهم في إدخال دماء جديدة إلى الحياة السياسية».

وأكد أهمية أن تنشأ القيادات الجديدة داخل إطار حزبي منظم يتيح النقاش وصياغة البرامج، بما يسمح للمجتمع بمتابعة أداء الحكومات وتقييم التزامها ببرامجها، ليكون قادرًا على المطالبة بالتغيير عند الحاجة.

وفي سياق آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق في الأحداث والطعون المرتبطة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، خاصة ما يتعلق بالمنافسات في بعض الدوائر الفردية.

وطالب الرئيس الهيئة بأن تتخذ قرارات تعكس إرادة الناخبين بكل شفافية، وألا تتردد في اتخاذ ما تراه صحيحًا، سواء بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل أو إعادة الانتخابات في دوائر محددة إذا تعذر التأكد من النتائج الحقيقية للناخبين.