واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع

في واقعة مثيرة قام اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة بنقل مكتبه من مقر شرق شبرا الخيمة إلي الشارع حتى يستمع إلي المواطنين.



حيث يتابع رئيس حي شبرا الخيمة متابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين مما اضطره إلي نقل مكتبه إلي أحد الشوارع الرئيسية بالحي لمتابعة ما يحدث يوميا بالحي ويستمع لمشاكل وشكاوي المواطنين بدون أي بشكل رسمي أو روتيني.

وأكد اللواء تامر أبو الغيط أنه قام بنقل مكتبه إلي الشارع لأن هنا دوره الحقيقي وسط الناس، وأن رئيس الحي ليس عمله داخل المكاتب ولكن بين الناس لتقديم الخدمات والمرافق والاستماع لمشاكلهم وحلها، وإزالة أي معوقات ما دفعه لنقل مكتبه للشارع بدلا من مكتبه في رئاسة الحي.