الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة

أعلن القارئ الإذاعي الشيخ حلمي الجمل عن تراجعه عن الترشح لمنصب نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم، مفسرًا هذا القرار بما وصفه بوضوح الرؤية حول حسم النتيجة مسبقًا لصالح مجلس النقابة السابق.

وأوضح الجمل في بيان رسمي أن قراره جاء بعد أن تبيّن له أن أعضاء المجلس السابق، المعينين في الدورة الماضية، قد بذلوا جهودًا مكثفة خلال العام الأخير من فترتهم لحشد أكبر عدد من الأصوات في محافظاتهم، ليس من أجل مصلحة الأعضاء، ولكن لضمان استمرار مناصبهم ومصالحهم الخاصة داخل النقابة.

وأضاف: "اتضح لي أن من يمتلك القدرة على تجميع الأصوات، وتوجيهها لصالحه، يصبح له النفوذ الأكبر داخل هيئة المكتب، سواء كنائب للنقيب، أو كأمين عام، أو كأمين صندوق، ويُمنح الأفضلية في اتخاذ القرار، دون اعتراض يُذكر".

وتابع قائلًا: "لا أتوقع أي تغيير ملموس أو حراك حقيقي بين مجلس سابق معين ومجلس لاحق منتخب، ولهذا قررت الابتعاد، وأدعو لترك الأمور مستورة، تجنبًا لأي تراشق، خاصة إذا كان من سبقنا قد سبق فعلًا".

وفي السياق ذاته، أعلن الشيخ محمد الساعاتي، المستشار الإعلامي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن مجلس إدارة النقابة، برئاسة الشيخ محمد حشاد، قرر عقد الجمعية العمومية العادية يوم السبت 30 أغسطس 2025، لاختيار نقيب جديد وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

كما صرح الشيخ محمد عبد الموجود، المشرف الفني بالنقابة، أن باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء المجلس قد فُتح بمقر النقابة الجديد بملحق مسجد الرحمن بجوار نادي طلائع الزيتون في القاهرة، وذلك من السبت 9 أغسطس حتى الخميس 14 أغسطس 2025، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.