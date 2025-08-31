بتوجيهات من محافظ بني سويف.. استجابة عاجلة لوقف تسرب مياه بمقابر ميدوم

تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للتعامل مع مشكلة تسرب مياه بمحيط جزء من مقابر قرية ميدوم التي تخص قرية إفوة، وذلك بسبب صرف الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة والمرتفعة عنها"بحسب المراجعة الفنية المبدئية".

وقد نفذت فرق الوحدة المحلية إجراءات فورية شملت استخدام المعدات لسحب المياه من محيط المقابر، وإنشاء ساتر ترابي لمنع سريان المياه داخلها، مع العمل على تطهير مجرى خاص لتصريف المياه إلى خارج نطاق المقابر.

كما يجري حاليًا التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على الأسباب الرئيسية للتسرب، تمهيدًا لوضع حلول جذرية تضمن عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

وأكد المحافظ على المتابعة اللحظية للموقف من خلال الجهات المعنية لمنع أي أضرار قد تلحق بالمقابر وحفاظًا على حرمة الموتى.

وتواجد خلال الأعمال رئيس المدينة حمادة راضي ونوابه والتنفيذيين المعنيين لسرعة اتخاذ اللازم والمتابعة الميدانية عن قرب.