محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش آخر المستجدات في ملفات التصالح ويبحث سبل تفعيل دور الجمعيات التعاونية في مجالات التنمية وخدمة المواطنين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة .. نرصدها أبرزها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يُناقش آخر المستجدات في ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أوالتنفيذيين المعنيين ، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذي عقده المحافظ،اليوم الجمعة، بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد محمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة  المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المدن ، ومديري إدارات الأملاك والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.


محافظ بني سويف يبحث سبل تفعيل دور الجمعيات التعاونية في مجالات التنمية وخدمة المواطنين

شهدت محافظة بني سويف في الآونة الأخيرة تحركًا ملحوظًا نحو تفعيل دور الجمعيات التعاونية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لما لها من أهمية كبيرة في التخفيف عن المواطنين ومواجهة الأزمات بما يتماشى مع سياسات الدولة.

وفي هذا الإطار، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية تقريرًا تفصيليًا أعدته إدارة التعاون بالمحافظة حول الجهود المبذولة لتعزيز دور التعاونيات في مختلف القطاعات، ضمن خطة المحافظة لدعم هذه الكيانات لتقديم خدمات مباشرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وتناول التقرير استعراض الوضع الحالي للتعاونيات بالمحافظة، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية الإسكانية 99 جمعية، مع تأسيس 9 جمعيات جديدة خلال عامي 2024 و2025. كما أشار التقرير إلى وجود 247 جمعية تعاونية زراعية موزعة على مختلف المراكز، إلى جانب 24 جمعية استهلاكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين.
 

الوحدة الاقتصادية ببني سويف تشارك بفاعلية في البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المعلمين بالأزهر 

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية شاركت الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف تحت عنوان "تنمية مهارات المعلمين وكيفية التعامل مع مختلف الأنماط" بالتعاون مع منطقة بني سويف الأزهرية والمعهد القومي للحوكمة ومؤسسة هانس زايدل حيث مثل الوحدة في المشاركة الدكتور علاء سعيد

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي الأحد الموافق 27 أغسطس 2025 بقاعة التدريب بالمعهد الثانوي بنين وذلك بهدف تطوير قدرات المعلمين على التعامل مع التحديات الصعبة وتوظيف استراتيجيات حديثة لخلق بيئة تعليمية محفزة تدعم جودة العملية التعليمية

بني سويف صحة بني سويف تعليم بني سويف

