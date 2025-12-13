قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين

الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن فرق العمل بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم دون انقطاع لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهاته المشددة بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها، وضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة طوارئ واضحة تعتمد على الانتشار المكثف للمعدات وسيارات الشفط في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور الحيوية، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشددًا على أن العمل لا يتوقف ليلًا أو نهارًا حتى يتم الانتهاء الكامل من رفع المياه وتأمين الطرق أمام المواطنين والمركبات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الالتزام الكامل من رؤساء المراكز والمدن بعدم مغادرة أي معدات لمواقع العمل إلا بعد التأكد من إزالة تجمعات المياه تمامًا وإعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية، مؤكدًا أن أي تقصير أو تأخير في الاستجابة للبلاغات سيتم التعامل معه بكل حسم، حفاظًا على مصالح المواطنين وسلامتهم.

رفع وكسح مياه الشرب 

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعمل الفرق الفنية والسائقون والعمال في نوبات متتالية، يواصلون الليل بالنهار لضمان استمرار أعمال الكسح ورفع كفاءة شبكات الصرف، خاصة في المناطق الحيوية والمحيطة بالمدارس والمستشفيات والميادين العامة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد دائم، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة لمواجهة أي تطورات في حالة الطقس، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات أو الحركة المرورية داخل نطاق المحافظة.

اخبار محافظة الغربية عمال كسح وشفط مياه الأمطار تحسبن خدمات المواطنين

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الفوج الثاني لبعثة مصر

الفوج الثاني لبعثة مصر يغادر لأنجولا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

نبيل عماد دونجا

عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع قبل اكتمال التعافي

ياسر الفرنواني

ياسر الفرنواني يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

