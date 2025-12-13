محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن فرق العمل بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم دون انقطاع لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهاته المشددة بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها، وضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة طوارئ واضحة تعتمد على الانتشار المكثف للمعدات وسيارات الشفط في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور الحيوية، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشددًا على أن العمل لا يتوقف ليلًا أو نهارًا حتى يتم الانتهاء الكامل من رفع المياه وتأمين الطرق أمام المواطنين والمركبات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الالتزام الكامل من رؤساء المراكز والمدن بعدم مغادرة أي معدات لمواقع العمل إلا بعد التأكد من إزالة تجمعات المياه تمامًا وإعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية، مؤكدًا أن أي تقصير أو تأخير في الاستجابة للبلاغات سيتم التعامل معه بكل حسم، حفاظًا على مصالح المواطنين وسلامتهم.

رفع وكسح مياه الشرب

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعمل الفرق الفنية والسائقون والعمال في نوبات متتالية، يواصلون الليل بالنهار لضمان استمرار أعمال الكسح ورفع كفاءة شبكات الصرف، خاصة في المناطق الحيوية والمحيطة بالمدارس والمستشفيات والميادين العامة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد دائم، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة لمواجهة أي تطورات في حالة الطقس، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات أو الحركة المرورية داخل نطاق المحافظة.