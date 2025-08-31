الثلاثاء بجامعة بني سويف.. مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير

تعقد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ، الثلاثاء المقبل ، مؤتمرها العلمي الأول بمناسبة مرور ١٠ سنوات علي تأسيسها بعنوان “مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير ”. وذلك بالمسرح الكبير بمقر جامعة بني سويف

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ٦٥ ورقه عمل وبحث حول موضوع المؤتمر الذي يأتي ترجمة لرؤية وزارة التعليم العالي في مصر بشان التخصصات البينية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إدخال تخصصات جديده تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل .

وأعلن ا.د طارق علي رئيس الجامعة ان هذا المؤتمر فريد من نوعه من حيث الموضوع وذلك من اجل تطوير وتحديث البرامج التعليمية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

فيما قال الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية ان هذا المؤتمر ترجمة مباشرة لرؤية الدولة المصرية بقياده فخامة الرئيس حول الاهتمام بايجاد تخصصات جديده وبرامج بيني تواكب متطلبات العصر الحديث