قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: قضينا على أحد كبار قادة حماس في غزة ونفذنا عملية عسكرية في سوريا
إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية..نواب:تجسيد لسيادة الدولة واحترامها للأعراف الدولية
إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت إسرائيل دعمها لسيادة محدودة على الضفة
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام
الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حسن شحاتة يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بمباراة البرازيل بكأس العالم 2010
نائب بالشيوخ: إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية يؤكد قوة مصر واستقلال قرارها
تشكيل برشلونة أمام فاييكانو في الدوري الإسباني
غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان وسط تصاعد الانتهاكات الجوية والطائرات المسيّرة
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل بالـ20 ساعة دون راحة ولا إجازات والفشلة يهاجمونه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الثلاثاء بجامعة بني سويف.. مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تعقد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ، الثلاثاء المقبل ، مؤتمرها العلمي الأول بمناسبة مرور ١٠ سنوات علي تأسيسها بعنوان “مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير ”. وذلك بالمسرح الكبير بمقر جامعة بني سويف

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ٦٥ ورقه عمل وبحث حول موضوع المؤتمر الذي يأتي ترجمة لرؤية وزارة  التعليم العالي في مصر بشان التخصصات البينية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إدخال تخصصات جديده تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل .

وأعلن  ا.د طارق علي رئيس الجامعة  ان هذا المؤتمر فريد من نوعه من حيث الموضوع وذلك من اجل تطوير وتحديث البرامج التعليمية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

فيما قال  الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن  عميد الكلية  ان هذا المؤتمر ترجمة مباشرة لرؤية الدولة المصرية بقياده فخامة الرئيس حول الاهتمام بايجاد تخصصات جديده وبرامج بيني تواكب متطلبات العصر الحديث 

خدمة اجتماعية بني سويف جامعة بني سويف هنداوي عبداللاهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد

محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الشباب الجديد تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية

أحمد خالد محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق الحرية ويوجه بإزالة الإشغالات

تكريم الصحة بقنا

تكريم أطباء وحدات قنا الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

مادة البرمجة وطلبة الثانوية.. وزير التعليم يكشف تفاصيل لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

المزيد