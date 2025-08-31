قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

للعام السابع عشر على التوالي.. محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لتوزيع الزي المدرسي على 22 ألف طالب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، فعاليات المعرض السنوي لتوزيع الزي والمستلزمات المدرسية على أبناء 15 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف للعام السابع عشر على التوالي، تزامناً مع انطلاق الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر المستحقة، وبما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة حياة المواطنين.

حضر الافتتاح: الأستاذة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف،  وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ال،  إيمان فتحي مدير التنمية المستدامة بمؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التعليم.

وخلال جولته داخل المعرض المقام بقاعة نادي المعلمين، تفقد المحافظ أقسام المعرض التي ضمت تشكيلات متنوعة من الزي المدرسي بجميع المقاسات، إضافة إلى الأحذية والمستلزمات الدراسية، بما يمنح الأطفال حرية الاختيار وفق أذواقهم.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتبرز دور الشراكة المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، موجهاً الشكر لمؤسسة نهضة بني سويف على التزامها المستمر بتنظيم المعرض سنويا.

وشهد المعرض أجواءً مبهجة عكست فرحة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث حرص الصغار على اختيار زيهم المدرسي الجديد بابتسامات تغمر وجوههم، فيما بدت السعادة واضحة على الأهالي وهم يطمئنون على تلبية احتياجات أبنائهم قبل بدء الدراسة دون أعباء مالية إضافية، في مشهد يجسد قيم التضامن والدعم المجتمعي

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس الأمناء، عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على دعمه المتواصل لمبادرات المؤسسة، مؤكداً أن استمرار إقامة المعرض للعام السابع عشر على التوالي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتوفير مقومات التعليم لكل طفل دون تمييز.

كما أشادت  هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، بالمبادرة التي تأتي ضمن ثمار وثيقة العمل الأهلي التي أطلقتها المحافظة، مؤكدة أن بني سويف تمثل نموذجاً رائداً في الشراكة المجتمعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.

وأشار  وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن المعرض يستهدف هذا العام توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية مجاناً لأبناء 15 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية،لعدد 22000 طالب تكلف الطالب( 2000 جنية زي مدرسي ومصاريف دراسيةوادوات مدرسية )بأجمالي 44 مليون جنيها، بعد دراسة دقيقة للحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن المؤسسة ستتكفل أيضاً بسداد المصروفات الدراسية لتلك الأسر بعد انتهاء المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ضمن خطة شاملة تشمل الدعم الاجتماعي والصحي وتحسين مستوى الخدمات.

