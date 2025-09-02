قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بني سويف تستعد لاستضافة الدورة الرابعة لمهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً موسعاً، ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية التي تعقدها المحافظة ، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستضافة بني سويف للدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية "بني سويف 2025" والمُزمع عقده في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن خطة المحافظة لتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والزراعية، ودعم الصناعات القائمة عليها باعتبارها أحد القطاعات الواعدة بالمحافظة.

حضر الاجتماع: بلال حبش نائب المحافظ_رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والمهرجان،د.محمد جبر معاون المحافظ،د.علاء سعيد مقرر لجنة النباتات الطبية والعطرية، المهندسة داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونست، د. محمد أمين نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي، محمد نبيل ممثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،رؤساء المدن وممثلي الجهات التنفيذية ذات الصلة من : الري ، الزراعة،الصحة، الإسعاف، الثقافة،المجلس القومي للمرأة ،المرور، السياحة،والإدارات المعنية بالديوان العام من الشؤون القانونية،المكتب الفني، الشؤون المالية ،التعاون الدولى،الإعلام، الصناعات الحرفية،التخطيط العمراني،الاستثمار ،وحدة السكان، المتابعة، إدارة الممشى السياحي بالكورنيش، إدارة الإعلانات ، العلاقات العامة، وعدد الأكاديميين بجامعات بني سويف والنهضة

ناقش المحافظ مع الحضور حزمة من الإجراءات الخاصة بالتجهيز والإعداد لتنظيم المهرجان،حيث تم الاتفاق على عقد فعاليات المؤتمر علي مدار يومي السبت والأحد 18 و19أكتوبر 2025، على أن يتم عقد الجلسة الافتتاحية بنادي الإدارة المحلية ، وعقد المؤتمر بمركز مؤتمرات الجامعة،فيما يستضيف الممشى السياحي فعاليات المهرجان

ومن المقرر أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمزارعين، والشركات المتخصصة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية معنية بالتنمية الزراعية والاستثمار الأخضر،حيث يستهدف نحو 10 آلاف من الزائرين وأكثر من 240عارضا ، بالإضافة لمشاركة الشباب من الجامعات بمحافظة بني سويف ،ودعوة مصنعي النباتات الطبية في مجال التقطير والتجفيف للمشاركة كعارضين بالمعرض مع تسهيل المواصلات والانتقال للزائرين من والى المحافظة وإعداد خطة تسويق إليكتروني للمهرجان داخل مصر وخارجها.

تم استعراض خطة تنظيم المهرجان، وتشمل عدة محاور علمية وزراعية وتسويقية، حيث أكد المحافظ أهمية الإعداد والتجهيز الجيد والترويج والتسويق للمؤتمر والمهرجان،في أول دورة تستضيفها بني سويف، وتكثيف العمل وتكاتف جهود كافة الشركاء خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية للمهرجان باعتباره أحد الفرص لتسليط الضوء على مكانة بني سويف كمركز واعد لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، لاسيما وأنها من المحافظات الرائدة في هذا المجال.

كما أشار المحافظ إلى  أن استضافة المهرجان تهدف إلى خلق منصة فعالة للتعاون بين الشركات المصرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين وبما يعزز من تنفيذ استراتيجية المحافظة لاستغلال الميزات النسبية في مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وبحث فرص جذب الاستثمارات ودعم الصناعات القائمة عليها، لاسيما في ظل المشروعات المقرر  تنفيذها على أرض بني سويف في هذا الجانب.

وتطرق الاجتماع لاستعراض وتقييم النسخة الماضية للمهرجان العام الماضي،للاستفادة منها في تعظيم الايجابيات وتدارك أية ملاحظات ، حيث شهدت  الدورة الماضية مشاركة أكثر من 60 عارضا و14 منظومة ومؤسسة و29 مصنعا وشركة و5 شركات للحلول الرقمية و10 جمعيات زراعية و11 مقدم خدمة

