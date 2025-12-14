قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد جامعة هونغ كونغ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وفدًا من جامعة هونغ كونغ للتعليم بالصين برئاسة الدكتور سينج لو أستاذ بجامعة هونغ كونغ للتعليم  ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المؤسسات التعليمية الدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي، والتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مناقشة فرص تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم أولويات التنمية والابتكار ، مشيرا إلي أنه  تم توجيه الدعوة لوفد جامعة هونغ كونغ للتعليم للمشاركة في مؤتمر العلوم التطبيقية المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.


وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها الدائم علي  تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى ، بما يساهم في رفع التصنيف الدولى للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.


من ناحية أخرى ألقى الدكتور سينج لو محاضرة عن النشر الدولي في المجلات المرموقة وكيفية كتابة الورقة البحثية لشباب الباحثين بالجامعة.


يذكر أن جامعة هونغ كونغ للتعليم (EdUHK) تُعد إحدى المؤسسات العامة الرائدة في آسيا والمتخصصة في مجالات التربية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية ، وقد تأسست بصورتها الجامعية عام 2016، مستندةً إلى إرث يمتد لأكثر من 120 عامًا في إعداد المعلمين وتطوير منظومة التعليم .


وتحتل EdUHK مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، حيث تُصنّف بانتظام ضمن أفضل الجامعات في آسيا، كما تحقق مراكز متميزة عالميًا في تصنيف QS للتخصصات في مجال التربية، وتلتزم الجامعة بإعداد المعلمين والباحثين والقادة التربويين القادرين على الإسهام في تطوير التعليم داخل هونغ كونغ وفي المنطقة وعلى مستوى العالم.


وتضم الجامعة نخبة من الأكاديميين الدوليين، ومراكز بحثية متقدمة، وشبكة واسعة من الشراكات العالمية، مما يجعلها مؤسسة مؤثرة في تطوير الابتكار التعليمي وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الدول.

