محافظ بني سويف يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم القطاع الصحي، التي تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذها بنجاح بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال عرض الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة على المحافظ ، لتقرير حول مستجدات دعم المستشفيات بالمحافظة بأجهزة ومعدات طبية حديثة، والذي أوضح خلاله أنه تم بالفعل تدعيم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف بأحدث جهاز شد فقرات، بالإضافة إلى جهاز كمادات ساخنة وباردة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة دنيفين عوني.

وأشار "جميعه" إلى أن جهاز شد الفقرات يُستخدم في علاج حالات الانزلاق الغضروفي العنقي والقطني، حيث يساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة والمرونة، فضلاً عن تقليل الضغط على الأعصاب الناتج عن الانزلاق الغضروفي وما يسببه من آلام وتنميل، لافتاً إلى أن توفير مثل هذه الأجهزة يمثل إضافة قوية لأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات الحكومية ويسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

شدد المحافظ على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبيرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كل سبل الدعم اللازم لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.