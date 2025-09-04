قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشيد بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
أ ش أ

أشاد محافظ بني سويف الدكتور محمد غنيم، بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، خاصة مبادرات وبرامج "نورا ونور"، التي تحظى برعاية كريمة من حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر (UNFPA Egypt). 


وقالت مقرر فرع المجلس ببني سويف، نرمين محمود، إن ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال الفترة الماضية، في مبادرتي "نورا ونور" واللتين تستهدفان الفتيان والفتيات في المرحلة العمرية من سن 10 إلى 14 سنة، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيان والفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل الأسرة والمجتمع.


ومنذ انطلاقه في ديسمبر الماضي بمركز ناصر، تمكن برنامج "نورا" من تدريب 124 ميسرة في 5 قرى (البرج – بهبشين – بني عدي – الزيتون – دلاص) بمركز ناصر وتكوين 165 مجموعة تضم 3 آلاف و166 فتاة، كما نُفذت 40 فعالية مجتمعية للأهالي والقيادات المحلية لنشر رسائل توعوية حول القضايا المجتمعية مثل زواج الأطفال وختان الإناث، فضلاً عن إكساب الميسرات مهارات إضافية في المتابعة والتقييم والتعامل مع المراهقات ذوات الإعاقة.


وفي ذات السياق، انطلق برنامج "نور" الموجه للفتيان كخطوة موازية لتمكين الفتيان من نفس الفئة العمرية، حيث جرى تدريب أول فريق من 25 ميسرًا بقرية بهبشين بمركز ناصر وتكوين 15 مجموعة من الفتيان، ويجري حاليًا التوسع بالبرنامج ليشمل مراكز جديدة مثل مركز ببا، مع استهداف دمج نحو "ألفين" فتى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من نجاح التجربة ويضمن تحقيق أهدافها في بناء أجيال أكثر وعيًا.

محافظ بني سويف المجلس القومي للمرأة مبادرات وبرامج نورا ونور السيدة انتصار السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد