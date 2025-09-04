محافظ بني سويف يشيد بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة

أشاد محافظ بني سويف الدكتور محمد غنيم، بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، خاصة مبادرات وبرامج "نورا ونور"، التي تحظى برعاية كريمة من حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر (UNFPA Egypt).



وقالت مقرر فرع المجلس ببني سويف، نرمين محمود، إن ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال الفترة الماضية، في مبادرتي "نورا ونور" واللتين تستهدفان الفتيان والفتيات في المرحلة العمرية من سن 10 إلى 14 سنة، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيان والفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل الأسرة والمجتمع.



ومنذ انطلاقه في ديسمبر الماضي بمركز ناصر، تمكن برنامج "نورا" من تدريب 124 ميسرة في 5 قرى (البرج – بهبشين – بني عدي – الزيتون – دلاص) بمركز ناصر وتكوين 165 مجموعة تضم 3 آلاف و166 فتاة، كما نُفذت 40 فعالية مجتمعية للأهالي والقيادات المحلية لنشر رسائل توعوية حول القضايا المجتمعية مثل زواج الأطفال وختان الإناث، فضلاً عن إكساب الميسرات مهارات إضافية في المتابعة والتقييم والتعامل مع المراهقات ذوات الإعاقة.



وفي ذات السياق، انطلق برنامج "نور" الموجه للفتيان كخطوة موازية لتمكين الفتيان من نفس الفئة العمرية، حيث جرى تدريب أول فريق من 25 ميسرًا بقرية بهبشين بمركز ناصر وتكوين 15 مجموعة من الفتيان، ويجري حاليًا التوسع بالبرنامج ليشمل مراكز جديدة مثل مركز ببا، مع استهداف دمج نحو "ألفين" فتى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من نجاح التجربة ويضمن تحقيق أهدافها في بناء أجيال أكثر وعيًا.