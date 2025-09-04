فوز د. هشام مجدي بمقعد بني سويف في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ

فاز الدكتور هشام مجدي في نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلن رسمياً فوز الدكتور هشام مجدي بمقعد بني سويف بعد منافسة شرسة مع 10 مرشحين على 5 مقاعد في المجلس. وقد شكلت هذه الجولة فرصة حاسمة للمرشحين الذين لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم في الجولة الأولى.

تمكن د. هشام مجدي من الفوز بأغلبية كبيرة، ليعكس بذلك دعمًا واسعًا من الناخبين في محافظة بني سويف.

نسبة المشاركة في الانتخابات

وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قد بلغت 7.68%، مع وصول عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 600,965 من إجمالي 7,821,517 ناخبًا.