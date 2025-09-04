الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة، اليوم الخميس، نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر 5 محافظات، وهى، الغربية، وبنى سويف، والاسماعيلية، والاقصر، والوادي الجديد.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً صباح الخميس يعقبه مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، وأن لـ 7821517 ناخب الحق في التصويت موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ناخبا.