الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد الحكم جبالي عيسى بمحافظة الوادي الجديد

أكد القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من صوت في محافظة الوادي الجديد 25 ألف و504، وأن عدد الأصوات صحيحة 24 ألف صوت، والبطالة 600 صوت.

وأوضح أن جولة الإعادة كانت بين كلا من عبد الحكم جبالي عيسى وحصل على 17 ألف صوت، وخيرمحمد خضر 7000 صوت ويكون الفائز عبد الحكم جبالي عيسي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة، اليوم الخميس، نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر 5 محافظات، وهى، الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً صباح اليوم، الخميس، يعقبه مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ولـ 7821517 ناخبا الحق في التصويت موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ناخبا.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شوط الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بعد إجراء جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

نصاب الفوز

تنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم، على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.