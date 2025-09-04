قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
محافظات

بروتوكول تعاون بين تضامن بني سويف ومصر الخير لتحسين مستوى الخدمة

تضامن بني سويف
تضامن بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة بقصر التكافل الاجتماعي بمدينة بني سويف شرق النيل، والذي يستضيف نحو 300 فتاة جامعية من الفئات الأولى بالرعاية

وقع على البروتوكول كل من : الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس أمناء قصر التكافل، وبتمويل من مؤسسة مصر الخير بلغت قيمته 1.3 مليون جنيها، لتغطية احتياجات تطوير العملية التعليمية والمعيشية داخل القصر، بما يسهم في في تخفيف العبء عن كاهل 290 أسرة من أسر الطالبات المغتربات.

وأكد المحافظ د.محمد هاني غنيم، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، مثمنا الدور الكبير لمؤسسة مصر الخير تعد من أهم الشركاء في دعم جهود المحافظة في مختلف المجالات التنموية، وخاصة ما يتعلق بالارتقاء بقطاع التعليم وتقديم الدعم للطلاب والطالبات الأكثر احتياجًا.

بني سويف تضامن بني سويف محافظة بني سويف

