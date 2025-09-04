بروتوكول تعاون بين تضامن بني سويف ومصر الخير لتحسين مستوى الخدمة

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة بقصر التكافل الاجتماعي بمدينة بني سويف شرق النيل، والذي يستضيف نحو 300 فتاة جامعية من الفئات الأولى بالرعاية

وقع على البروتوكول كل من : الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس أمناء قصر التكافل، وبتمويل من مؤسسة مصر الخير بلغت قيمته 1.3 مليون جنيها، لتغطية احتياجات تطوير العملية التعليمية والمعيشية داخل القصر، بما يسهم في في تخفيف العبء عن كاهل 290 أسرة من أسر الطالبات المغتربات.

وأكد المحافظ د.محمد هاني غنيم، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، مثمنا الدور الكبير لمؤسسة مصر الخير تعد من أهم الشركاء في دعم جهود المحافظة في مختلف المجالات التنموية، وخاصة ما يتعلق بالارتقاء بقطاع التعليم وتقديم الدعم للطلاب والطالبات الأكثر احتياجًا.