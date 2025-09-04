بني سويف : تشغيل عيادة جراحات الشبكية والجسم الزجاجي بالتأمين الصحي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى حزمة من الجهود الجديدة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



وأشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، إلى بدء تشغيل عيادة جراحات الشبكية ونزيف الجسم الزجاجي لأول مرة بعيادة بني سويف الشاملة، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الطبية بالمحافظة، فضلا عن التيسير على مرضى من أبناء المحافظة، وتجنيبهم مشقة السفر والانتقال إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة الدقيقة والمُتقدمة

وبحسب التقرير ، فقد تقرر تشغيل العيادة الجديدة اعتبارا من الساعة 1ظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع ،تحت إشراف الدكتور محمد سيد، مدرس واستشاري طب وجراحة العيون وجراحات الشبكية بكلية الطب جامعة بني سويف، حيث تختص بتشخيص وعلاج كافة أمراض الشبكية مثل :حالات الانفصال الشبكي الجزئي والكلي،نزيف الشبكية والجسم الزجاجي الناتج عن مضاعفات مرض السكري المزمن ،حالات التليفات والأغشية على سطح الشبكية،حالات الثقب الشبكي، ومتابعة مضاعفات الشبكية لمرضى السكري ووجود أوعية دموية جديدة غير طبيعية

وفي السياق ذاته، قام مدير عام الفرع بزيارة عيادة الواسطى لمتابعة الخدمة الطبية، وبحضور :الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات، والدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني،حيث تفقدوا سير العمل بالصيدليات وتابعوا توفير الأدوية وتنظيم توزيع التخصصات على الطوابق بعد تطوير الدور الثالث لتقليل الازدحام وتيسير حصول المرضى على الخدمة، فيما أجرت مدير العيادات استبياناً ميدانياً مع المرضى للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية وعدم وجود معوقات تحول دون حصول المنتفعين على الرعاية المطلوبة.