بمناسبة مرور 10 سنوات.. رئيس جامعة بني سويف يشهد المؤتمر العلمي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ، المؤتمر العلمي الأول والذي نظمته كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بعنوان" مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير"، جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومديرصندوق مكافحه الادمان، والدكتور احمد محمد يوسف عليق رئيس لجنه قطاع الخدمه الاجتماعية، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ونائب رئيس المؤتمر، وسط حضور لافت من علماء ورواد الخدمة الاجتماعية من مختلف الجامعات المصرية، ووكلاء الكلية، واعضاء هيئة التدريس والطلاب والإعلاميين .

من جانبه، أكد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن مستقبل الخدمة الاجتماعية يشهد تحولات جوهرية في ظل التوجه العالمي نحو التخصصات البينية، التي تمثل جسراً معرفياً بين الممارسة المهنية والجانب الأكاديمي، فأصبح من الضروري أن تتكامل الخدمة الاجتماعية مع تخصصات أخرى كعلم النفس، الاقتصاد، والتقنيات الرقمية، لتقديم حلول أكثر شمولية وفعالية. هذا التوجه يعكس رؤية الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الربط بين الممارسة الميدانية والجانب الأكاديمي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المناهج التعليمية، ويعزز قدرة الأخصائيين الاجتماعيين على التعامل مع التحديات المعاصرة بأساليب مبتكرة ومبنية على فهم متعدد الأبعاد .

وأعرب الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة بني سويف ومشاركته في هذا المحفل العلمي للحديث عن التحولات الاجتماعية في ظاهرة المخدرات ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها حيث اننا امام تحولات اجتماعية وسلوكية لابد ان يتم دراستها من قبل الباحثين والمتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية وزيادة اعداد الابحاث المقدمة التي ترصد تلك القضية الشائكة التي لاتقل خطورة عن قضية الارهاب واعداد الكوادر من الاخصائيين الاجتماعيين والعمل علي مستوي الوقاية وليس التوعية فقط .

ووجه الدكتور أبو الحسن عبد الموجود الشكر والتقدير لرؤساء الجامعة السابقين وعمداء واساتذة الكلية لدورهم البارز في انشاء الكلية وافتتاحها منذ عام 2015مؤكداً أن كلية الخدمة الاجتماعية تتبني استراتيجية علمية ومنظومة عمل متفانية تحت رعاية الدكتور طارق علي، وتوفيره لكافة اوجه الدعم للكلية وللمؤتمر حتي يخرج في تلك الصورة المشرفة خاصة وان جامعة بني سويف تنتهج البحث العلمي لاعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

بينما اشار الدكتور حمادة محمد أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يتلقي جميع التوصيات للعمل علي تنفيذها والاستفادة منهاوتأهيل الطالب نفسياً واتباع طرق التدريس المبتكرة لتنفيذها وخلق حالة من التفاعل الايجابي بين الاساتذة والهيئة المعاونة والطلاب، مع ترسيخ فكرة التدريب الميداني لتنمية مهارات الطلاب بجانب رفع المهارات البحثية لدي الطلاب قبل التخرج.

وأكد الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن أن المؤتمر العلمي الاول يأتي تنظيمه بمناسبة مرور 10 سنوات علي إنشاء الكلية واختيار الموضوع انطلاقا من اهتمام اساتذة الكلية بتنفيذ رؤية مصر نحو تطوير برامج التعليم العالي، حيث تعد الخدمة الاجتماعية تخصصا انسانيا يمر الان بمنعطف دقيق في ظل التطور العلمي المتلاحق والتغيرات السريعة ف سوق العمل ومن هنا ياتي هذا المؤتمر لدعم الهوية المصرية للخدمة الاجتماعية في تخصصاتها المختلفة التي تؤكد بقاءها وتدعم استقرارها وأنها مهنة لا تنتهي بل تتطور بمتطلبات العصر.

وفي نهاية المؤتمر تم تقديم الدروع التذكارية ودرع المؤتمر لكل من الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ونواب رئيس الجامعة، وأساتذة الخدمة الاجتماعة الذين تقلدوا منصب نائب رئيس الجامعة بعدد من الجامعات المصرية.