الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
محافظات

تحرير 1800محضر مخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته،للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أغسطس 2025" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي أعده مدير عام مديرية التموين محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1292مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1037 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 246نقص الوزن، 184لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 164 عدم إعطاء بون صرف، 145 لتدني مستوى النظافة،و30محضر لعدم وجود ميزان، 94 محضراً للتصرف في الحصة، 137لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 37لعدم الاحتفاظ بالسجلات

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 748محضرا منها : 280 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،156 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 11محضر للذبح خارج المجازر،3محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،31محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،82محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،24محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و2محضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و16 محضر لتجميع مواد بترولية،19 محضر لتجميع دقيق بلدي، 124 مخالفة التعليمات.

وفي مجال البدالين التموينين، تم تحرير 92محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية. وعن مجال المواد البترولية والوقود.

بني سويف الفشن تموين بني سويف

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

