وكيل صحة بني سويف يتابع ميدانيا أعمال إنشاء مستشفى ناصر العام

أجرى الدكتور هاني جميعه – وكيل وزارة الصحة ببني سويف – زيارة ميدانية مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى ناصر العام. بحضور كل من الدكتورة رحاب عبدالغني – مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة الدكتور محمد مسعود – مدير مستشفى ناصر العام.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية، وناقش مع المعنيين سبل تذليل المعوقات، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز في المشروع، ويحقق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات الحيوية على أرض الواقع، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق حياة كريمة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف