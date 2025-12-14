150 ألف طن صادرات غذائية بأسبوع.. والسعودية والإمارات أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 6 - 12 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

تفاصيل استعدادات الحكومة لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI جوًا هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة مصر وأوزبكستان تبحثان التعاون لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 29 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 753 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 613 شركة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5040 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 150 ألف طن، صادرة عن 1570 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 33 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 16 ألف طن، تلاها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، الإمارات، ، إسبانيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 835 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 494 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1190 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1950 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 380 ألف طن، مستوردة من قِبل 755 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، روسيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 116 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 615 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 364 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 264 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1235 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 110 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 115 مستورد خلال نفس الفترة.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز.

كما نفذت الإدارة 156 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 100 مخبزًا بلديًا، 34 مخبزًا سياحيًا، 22 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 18 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر وأسيوط.

كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1519 مخزنًا.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 77 مأمورية تحفظ شملت المرور على 119 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 254 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 112 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 60 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا والإسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط

: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني

: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الغربية والأقصر.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2190 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 45 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 478 منتجًا جديدًا، ونفذت 4 زيارات رقابية، واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 33 شهادة بيع حر.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 438 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 410 معاينة، واستوفت 302 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 69741 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الفيوم، بني سويف والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 94 زيارة بواقع 88 زيارة للفنادق، و6 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 85 فندقًا و 22 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية وكفر الشيخ.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 86 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة والدقهلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 13 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط والقليوبية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 792 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، دمياط، بورسعيد وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 753 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 57 حملة تفتيشية موسعة على 483 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من سمك الهارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية (مقرمشات، مجمدات، زبادي).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 14 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 536 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، رشيد، كوم حمادة).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري ومجلس المدينة بمراكز (إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار، ادكو، الدلنجات، كوم حمادة) استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (أسماك، أعشاب طبية وعطرية، مواد غذائية مختلفة).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع (مباحث التموين، ، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مدينة العريش ومركز ومدينة بئر العبد، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية.

وفي إطار الرقابة على السوق المحلي، نفذ الفرع 12 حملة تفتيشية، شملت المرور على 90 منشأة غذائية، حيث تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع نيابة الطفل، شملت المرور على أماكن تجهيز وتخزين الطعام بدور رعاية الأيتام، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، وتم التنبيه على القائمين على إعداد الطعام بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء خلال جميع مراحل تجهيز وتداول الطعام.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين)، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي وتعزيز ممارسات تداول الغذاء السليمة، نفذ الفرع 38 حملة تفتيشية، شملت المرور على 281 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) إلى جانب عدد من المراكز الأخرى.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 64 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 537 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بنها، حي غرب شبرا الخيمة، طوخ، قها، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية، حي شرق شبرا الخيمة، الخصوص) وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهرت عليها علامات التغير في الخواص الطبيعية (كبدة، لحوم مجمدة، مصنعات لحوم... وغيرها من المواد الغذائية)،كما تم التحفظ على كميات من المواد الخام الغذائية المنتهية الصلاحية (مكسبات نكهات، كاكاو، فانيليا، ألوان طبيعية)، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 19 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 160 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب 13 عينة من المياه المعبأة للفحص المعملي للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 41 حملة تفتيشية، شملت المرور على 345 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، منوف، السادات، تلا، الشهداء، بركة السبع).

وخلال تلك الحملات تم ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم أيضًا رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا عددًا من الحملات التفتيشية، بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس مدينة الأقصر، مديرية تموين الأقصر وقنا، مباحث التموين بالأقصر، جهاز حماية المستهلك، البيئة)، شملت المرور على 227 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 24 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 316 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (جبنة موتزاريلا، أسماك مملحة، أجبان ، حلوى مختلفة الأنواع، كبدة، منتجات ألبان).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 22 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 182 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، الرديسية)، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر والسيئة التخزين (دواجن، مخبوزات، ألوان صناعية، توابل، طحينة، حلوى).

وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بالمرور على أحد المطابخ المركزية بنطاق المحافظة، ومن بينها مطبخ تابع لنزل الشباب والرياضة، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 26 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر البطيخ،كفر سعد، رأس البر، عزبة البرج، الروضة).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وتم سحب عينات من الألبان والجبن البيضاء، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري ومجلس المدينة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مصنعات غذائية).

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على أحد المخازن الخاصة بالمكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه القائمين على المخزن بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 8 منشآت غذائية.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 43 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 417 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 148 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 13 حملة تفتيشية، شملت المرور على 118 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع حدائق أكتوبر) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 149 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية التي استهدفت السوق المحلي، حيث شملت المرور على 226 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 14 حملة تفتيشية شملت المرور على 58 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.