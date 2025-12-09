هيئة سلامة الغذاء تنظم المنتدى الإفريقي الثاني

شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء صباح اليوم، بفعاليات افتتاح معرض "فود أفريكا" في دورته العاشرة ، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على المستويين الإقليمي والقاري، حيث تأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها المحوري في تعزيز وإدارة منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وقال الدكتور طارق الهوبي – خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض - إن معرض فود أفريكا نجح خلال السنوات الماضية في التحول من مجرد منصة لعرض المنتجات والترويج لها، إلى منصة إقليمية ودولية تتجمع تحت مظلتها جميع أطراف منظومة الغذاء وتداوله، من منتجين ومصنّعين ومستوردين ومصدّرين، وكذا العارضين والمستهلكين، إضافة إلى الجهات الرقابية والمؤسسات التنموية والهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف أن هذا الزخم الكبير خلق بيئة خصبة وجذابة لتبادل الخبرات، واكتشاف أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إلى جانب فهم الاتجاهات الحديثة في الأسواق العالمية.

وأشار الهوبي إلى أن أهمية دورة هذا العام تتضاعف لكونها تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من القاهرة، والذي تحول خلال عقد واحد من فعالية محدودة إلى منصة دولية مؤثرة على خريطة المعارض العالمية المتخصصة.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام امتدادًا لشراكتها الاستراتيجية مع المعرض، وترسيخًا لالتزامها المستمر بدعم وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع والتعريف بجهود الهيئة وبرامجها وآلياتها الرقابية.

وبالتزامن مع انعقاد معرض فود أفريكا تعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظيم المنتدى الثاني لمسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا في نسخته الثانية، حيث تم عقد النسخة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023.

وأوضح الهوبي أن تنظيم المنتدى بالشراكة مع المسؤولين الأفارقة، من شأنه مواءمة المعايير الرقابية وتسهيل حركة تجارة المنتجات الغذائية داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في تقديم منتجات غذائية آمنة بدول القارة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس الدور الريادي لمصر وللهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم العمل الإفريقي المشترك وتطوير منظومة سلامة الغذاء في القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في فعاليات الدورة العاشرة للمعرض، المقامة خلال الفترة من الثلاثاء 9 ديسمبر حتى الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، صالة (4) – جناح C38.

