222 ألف طن صادرات غذائية و490 ألف طن واردات.. تقرير أسبوعي يكشف حركة الغذاء في مصر

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 45 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 29 نوفمبر – 5 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 48 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 937 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 697 شركة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5550 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 222 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 643 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيقًا ومنتجات من الحبوب، خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

الصادرات الغذائية



وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 36 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن.



وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 12 ألف طن، تلاها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 27 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن.



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السودان، الصومال، السعودية، لبنان وانجلترا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1490 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 850 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 775 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1335 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1940 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 490 ألف طن، مستوردة من قِبل 878 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا، إندونيسيا والأرجنتين من بين إجمالي 111 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.



ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 644 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 415 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 255 رسالة.

الإفراجات الجمركية



وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1191 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 570 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 103 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 50 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 402 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 16 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 15 شهادة بيع حر.

حملات ميدانية

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز.



كما نفذت الإدارة 177 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 112 مخبزًا بلديًا، 42 مخبزًا سياحيًا، 23 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.



وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 18 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، سوهاج، المنوفية، دمياط والدقهلية.



كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1508 مخزنًا.



وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 63 مأمورية تحفظ شملت المرور على 135 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.



كما تم التحفظ على 302 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 29 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

تكدس السلع بالموانئ



وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

شكاوي المواطنين

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 100 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.



وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.



وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 69 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، بورسعيد، المنيا، سوهاج، قنا وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.



وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط

: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني

: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 61 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.



وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية، كفر الشيخ، جنوب سيناء والأقصر.



كما تم تنفيذ مأموريات لسحب عينات من 24 فرعًا من فروع السلاسل التجارية الكبرى، حيث تم سحب عينات من (الوجبات الجاهزة، مصنعات لحوم ودواجن، مياه معبأة) للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الواجبة، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، الدقهلية، سوهاج وأسوان).



ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2186 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 394 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 426 معاينة، واستوفت 228 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 69306 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 11 مأمورية تفتيشية على المحالب، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.



ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 147 زيارة بواقع 144 زيارة للفنادق، و3 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، مرسى مطروح، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.



كما تم تنفيذ حملة مشتركة مع ديوان محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، شملت المرور والتفتيش على عدد من المطاعم بحي الدقي، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كميات من الدواجن المنتهية الصلاحية، وتم كذلك أخذ تعهدات على القائمين على تلك المنشآت بضرورة تلافي الملاحظات التي قد تؤثر على صحة المستهلك.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 19 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، أسيوط، مرسى مطروح، الدقهلية، الشرقية والأقصر.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 73 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة والدقهلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.



وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 18 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، دمياط والقليوبية.



وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 786 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 13 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 753 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 462 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 61 حملة تفتيشية موسعة على 483 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية (مقرمشات، مجمدات، مخبوزات).



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (زيوت، عطارة، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتم تنفيذ 12 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 65 حملة تفتيشية، بعضها قام بها الفرع منفردًا، والبعض الآخر بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث شملت المرور على 573 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، منوف، السادات، تلا، سرس الليان، بركة السبع).



وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة صناعية لإنتاج وتعبئة العصائر الصناعية تستخدم مواد مضافة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عبوات لمنتج نهائي التصنيع تحمل علامة تجارية مقلدة تتشابه مع علامة تجارية مسجلة باسم الغير دون أي سند قانونى، إضافة الى عدم تدوين بيانات المنشأة على المنتجات النهائية بهدف تضليل المستهلك والأجهزة الرقابية، كما تم رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم إلتزام العاملين بالسلوك الشخصي الواجب لتحقيق شروط سلامة الغذاء داخل المنشأة.



أيضاً، تم ضبط منشأة صناعية لإنتاج وتعبئة المخللات، بحوزتها كميات من منتج نهائي مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، وتبين بفحص المنشأة تدني مستوى الإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على سلامة وجودة المنتج وصحة المواطنين.



وفي السياق ذاته، تم ضبط مخزن لعرض وبيع المواد الغذائية يُدار بدون ترخيص، وتبين من الفحص افتقاره للإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 648 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، المحمودية، وادي النطرون، رشيد، كوم حمادة).



وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.



كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري ومجلس المدينة بمراكز (إيتاي البارود، أبو حمص، شبراخيت، ادكو، أبو المطاطير، دمنهور) استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 24 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 178 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب 11 عينة من المياه المعبأة للفحص المعملي للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.



وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 15 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر بعدم وجود شهادات صحية.



وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 44 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 397 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .



ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 30 حملة تفتيشية، إحداها تم تنفيذها بالتعاون مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث شملت الحملات المرور على 174 منشأة غذائية بنطاق مراكز (طهطا، جرجا، حي شرق، حي غرب، أخميم، البلينا، سوهاج الجديدة، طما، المراغة).



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.



ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا عددًا من الحملات التفتيشية، بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس مدينة الأقصر، مجلس مدينة القرنة، مديرية تموين الأقصر وقنا، جهاز حماية المستهلك، البيئة)، شملت المرور على 194 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.



كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 14 حملة تفتيشية شملت المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.



كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مشتركة مع (التموين، إدارة التراخيص)، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمنطقة سهل الطينة بشرق بورفؤاد، بالإضافة إلى حملة تفتيشية أخرى بالتعاون مع (حي مدينة بورفؤاد، إدارة التموين، الطب البيطري)، شملت المرور على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وإعدام كميات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية).



كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 23 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 295 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (جبنة موتزاريلا، مايونيز، عجينة حواوشي، عسل أسود، منتجات ألبان، مقرمشات).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 17 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 130 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، الرديسية)، وأسفرت عن تحرير 5 محضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر والسيئة التخزين (شوكولاتة، كيك، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، مخللات).

وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بالمرور على عددًا من المطابخ المركزية بنطاق المحافظة، شملت مطابخ (المدن الجامعية، معاهد فنية).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع (مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية.

وفي إطار الرقابة على السوق المحلي، نفذ الفرع 17 حملة تفتيشية، شملت المرور على 137 منشأة غذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 10 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 58 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (الزرقا،كفر سعد، دمياط، فاراسكور، الروضة، دمياط).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 41 حملة تفتيشية على السوق المحلي في إطار جهود الهيئة في الرقابة وتعزيز ممارسات تداول الغذاء السليمة ، شملت المرور على 355 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وعدد من المراكز الأخرى.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 18 حملة تفتيشية شملت المرور على 89 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سحب عينات من المياه المعبأة للفحص المعملي للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 113 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بشكل منفرد، وبعضها الآخر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، مصنعات).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.