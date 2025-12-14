«استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال».. وزير الإسكان يشارك في المنتدى العربي السادس بالدوحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، فـي فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار "استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال"، والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من - دولة قطر والمقام على هامش الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير خلال الفترة 14-16 ديسمبر 2025، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمــرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.



بدأت الفعاليات بمراسم افتتاح المنتدى بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية لبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتم عرض فيلم وثائقي حول التطور العمراني في دولة قطر.

وقد شهد المعرض المصاحب للمنتدى حضوراً مكثفًا، حيث ضم عددا من أجنحة الدول العربية التى استعرضت أهم مشروعات الإسكان والعمران وجناح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذا شركات التطوير العقاري.

وقد كان للجناح المصري تواجد فعال، حيث ضم أهم مشروعات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية حول مشروعات الوزارة الكبرى.