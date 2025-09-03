قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بني سويف.. تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

استقبلت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأزمات بالوزارة بحضور الدكتور تامر طلعت عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر والدكتور محمد حسين عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالوزارة 
والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالمديرية وذلك خلال زيارته لعدد من مدارس المحافظة
حيث رحبت  أمل الهواري  بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة 
الإطمئنان على الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادا لبدء العام الدراسي 2026/2025 وفي سبيل مواجهة التحديات والتغيرات المناخية وآثارها على المنشآت التعليمية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم والاستعداد للتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث 
 

حيث أشار الدكتور عمرو مصطفى  مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف العام على شئون مكتب الوزير بمتابعة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بكافة المنشآت التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2025
والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط

