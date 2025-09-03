بني سويف.. تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب

استقبلت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأزمات بالوزارة بحضور الدكتور تامر طلعت عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر والدكتور محمد حسين عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالوزارة

والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالمديرية وذلك خلال زيارته لعدد من مدارس المحافظة

حيث رحبت أمل الهواري بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة

الإطمئنان على الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادا لبدء العام الدراسي 2026/2025 وفي سبيل مواجهة التحديات والتغيرات المناخية وآثارها على المنشآت التعليمية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم والاستعداد للتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث



حيث أشار الدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف العام على شئون مكتب الوزير بمتابعة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بكافة المنشآت التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2025

والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط