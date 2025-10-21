بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا ببرنامج "سند" النقدي الشهري.. المستندات المطلوبة

يواصل بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تقديم خدماته المتنوعة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، عبر عدد من البرامج والمبادرات الخيرية التي تهدف إلى التخفيف من أعباء الحياة عن المحتاجين، ومن أبرزها برنامج "سند"، الذي يأتي ضمن مصرف الفقراء والمساكين.

ويُعد برنامج "سند" أحد أهم المبادرات التي أطلقها البيت لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يواجهون صعوبات مادية تحول دون قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية أو تحمل نفقات المعيشة، انطلاقًا من قناعة راسخة لدى بيت الزكاة والصدقات بأهمية دعم هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع وتمكينها من العيش الكريم.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شؤون حياتها أو الحصول على الدعم من أي جهات أخرى، مع العمل على رفع المعاناة عن غير القادرين، تحقيقًا لرؤية البيت في بناء مجتمع تسوده الطمأنينة والكرامة الإنسانية، بعيدًا عن العوز والحاجة.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال تقديم مساعدات نقدية شهرية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، سواء بسبب البطالة أو تدني الدخل أو غياب العائل، إلى جانب دعم الحالات التي لم تتمكن من الحصول على المساعدات نفسها من جهات حكومية أو خيرية أخرى، أو تلك التي لم تكفِها المساعدات المتاحة لتغطية احتياجاتها.

أما عن المستندات المطلوبة للاستفادة من البرنامج، فيلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر لجميع أفراد الأسرة، إضافة إلى شهادة إثبات الحالة الاجتماعية سواء كانت أرملًا أو مطلقًا أو غير عامل، للمستفيد والأبناء الذين تجاوزوا 18 عامًا، وكذلك إثبات قيمة الدخل من خلال مفردات مرتب أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة، إلى جانب صورة من عقد الإيجار الموثق أو إيصال مرافق حديث مثل الكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف، مع إرفاق ما يثبت أي التزامات مالية أخرى كرسوم التعليم الجامعي أو المدرسي للأبناء.

أما عن آلية التقديم، فيُستقبل المواطنون طلباتهم مباشرة في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، كما يمكن التقديم من خلال مندوبي بيت الزكاة والصدقات المتواجدين بالمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات، وذلك طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

ويؤكد بيت الزكاة والصدقات المصري أن برامجه الخيرية، وعلى رأسها برنامج "سند"، تمثل امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر التكافل والتراحم داخل المجتمع المصري، وترجمة عملية لقيم الإنسانية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية في رعاية الفقراء والمحتاجين.



