بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة

ثمًن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجهود المصرية المخلصة التي قادتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوقف إطلاق النار والإبادة في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي امتدت على مدار سنتين، والتصدي لمخطط تهجير أهلنا الفلسطينيين من أرضهم؛ بما يعكس الدور المصري الثابت في ترسيخ قيم الحوار والتعايش ودعم حقوق الشعوب في الأمن والاستقرار.

وأضاف بيت الزكاة والصدقات أن العالم شهد في الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر 1973م، من شرم الشيخ – أرض السلام ومهد الحوار –لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، تُجسّد التزام مصر الأصيل بدورها العربي والإنساني في حماية الأرواح وصون الكرامة البشرية، وتبني مصر للقضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقه وأرضه.

ويؤكد «بيت الزكاة والصدقات» التزامه بدعم كل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تسهم في تخفيف معاناة المتضررين من ويلات الحرب، مؤكدًا أن بناء السلام لا يكتمل إلا بمدّ يد العون للمحتاجين وترميم ما خلّفته النزاعات من جراح إنسانية واجتماعية، كما يجدد «بيت الزكاة والصدقات» التزامه بالمشاركة في إعادة إعمار غزة وفقًا لرؤية الدولة المصرية، واستمرار تدفق قوافل البيت الإغاثية ضمن الحملة التي أطلقها منذ السابع من أكتوبر 2023م، ووقوفه بجانب أهلنا في فلسطين، واستمرار تلقي التبرعات لذلك من خلال حسابات البيت المفتوحة في البنوك المصرية.