كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

هاجم داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب قرارها إقامة مباراة فياريال وبرشلونة المرتقبة يوم 21 ديسمبر المقبل على ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة.

وأثار قرار نقل المباراة إلى خارج الأراضي الإسبانية موجة من الجدل والاحتجاجات داخل الأوساط الرياضية، حيث اعتبر كثيرون أن الخطوة تمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وفي تصريحات أدلى بها كارفاخال لشبكة «Teledeporte»، عبّر المدافع الإسباني عن استيائه الشديد قائلاً: «يبدو لي أن هذا إخلال صارخ بالمسابقة، لأنه لا يسمح لجميع فرق الليجا بالتنافس في ظل نفس الظروف».

وأضاف: «أعتقد أنه من الضروري أن نكون منصفين نحن اللاعبون والأندية والرابطة، ويجب أن ندافع عن العدالة، لكنني لا أرى أن هذا ما يحدث حالياً».

وأكد قائد ريال مدريد ، إن نقل المباراة إلى الخارج يفتح الباب أمام سابقة قد تؤثر على نزاهة المنافسة، مطالباً الجهات المنظمة بمراجعة القرار قبل تطبيقه.

وفي سياق آخر، تحدث كارفاخال عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، قائلاً: «لا يمكن القول إن سلسلة الهزائم أمام برشلونة الموسم الماضي تؤثر علينا، لكنها تمنحنا رغبة في الانتقام. الدوري لا يزال طويلاً، والفوز أو الخسارة في هذه المباراة لن يحدد البطل، لكن الانتصار سيكون له معنى خاص لنا ولجماهيرنا».

ويستعد ريال مدريد لخوض الكلاسيكو وسط صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يسعى برشلونة لتقليص الفارق واستعادة الثقة بعد نتائج متباينة في الجولات الأخيرة.