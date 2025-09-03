بني سويف.. تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي

عقد مجلس إدارة مركز التدريب التابع لمديرية الصحة بمحافظة بني سويف اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني جميعة – وكيل الوزارة. وبحضور الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب والمدارس، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير مهارات الكوادر العاملة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور هاني جميعة على ضرورة تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية الموجهة إلى العاملين بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى المواطنين، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

كما وجّه بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي بأسعار رمزية، تستهدف العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين على حدٍ سواء، وذلك في إطار دعم المهارات الرقمية والمساهمة في تنفيذ خطط التحول الرقمي.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة الخدمات الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية والإمكانات التكنولوجية المتاحة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.