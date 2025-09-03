قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يكشف عن تخصصات فريدة بالعام الدراسي الجديد

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

صرح الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن الجامعة تستقبل العام الدراسي الجديد  بعدد من البرامج المتميزة والمتنوعة التي  تلبي تطلعات الطلاب المتزايدة لمهن المستقبل وسوق العمل والتي تتوافق مع المعايير الدولية وذلك في تجربة فريدة من نوعها حيث تتجمع البرامج المتميزة والشعب تحت إطار مركزي من خلال الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج والتي تركز على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وأنشطة علمية مما يزيد من مهارات الطلاب وخبراتهم العملية وذلك وفق معايير الاعتماد والجودة، وذلك في اطار السعي نحو دعم التميز والتخصص الفريد في القطاعات التنموية الجديدة توفر
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج تضم العديد من البرامج الجديدة التي تتسم بالتميز في تخصصاتها والاعتماد على مناهج دراسية متطورة وبيئة تعليمية أكثر تفاعلية مما يسمح لهم بتواصل أفضل مع نخبة من أعضاء هيئة لتدريس وفق معايير تدريسية عالية مما يسهم في رفع المستوي العلمي للطلاب .


وتشمل البرامج المميزة في قطاع علوم الحياة والطب برنامج النظام التكاملي في الطب والجراحة بكلية الطب البشري وبرنامج سلامة وتكنولوجيا الغذاء في كلية الطب البيطري وبرنامج المكثف بكلية التمريض فضلا عن 8 برامج متميزة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية ومنها برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية وبرنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي وبرنامج تكنولوجيا التنفس الصناعي وبرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان


فيما تضم البرامج المميزة في قطاع العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجيا برنامج الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة وبرنامج المعلوماتي الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة بكلية علوم الملاحة وبرنامج الجيولوجيا الهندسية بكلية علوم الأرض وبرنامج الميكروبيولوجي بكلية العلوم وبرنامج تكنولوجيا الإنتاج وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات الصناعي والتحكم وبرنامج التشييد والبناء بكلية التكنولوجيا والتعليم


كما يضم قطاع الآداب والعلوم الإنسانية برامج علوم الخدمات وعلوم الخدمات المساندة وتكنولوجيا التعليم الرقمية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة الفريدة من نوعها بين الجامعات المصرية بالإضافة إلى برامج اللغات بكليات الألسن والطفولة والآداب والتربية. 
بينما يضم قطاع العلوم الاجتماعية والإدارية والذي يشمل برنامج المحاسبة والتمويل وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة وشعبتي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بكلية الحقوق وبرامج السياسة والاقتصاد والإحصاء بكلية السياسة والاقتصاد وبرامج الإرشاد السياحي والإدارة الفندقية والدراسات السياحية باللغة الإنجليزية بكلية السياحة والفنادق
وأشارت الدكتورة أميرة أحمد همام المنسق العام للإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة  إلى  تنوع البرامج المميزة والبينية في مرحل الدراسات العليا ما بين الدبلومات المهنية والبحثية والماجستير والدكتوراه في كليات ومعاهد الجامعة الفريدة من نوعها مثل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر والذي يضم تخصصات فريدة منها تطبيقات الليزر الطبية وتطبيقات الليزر في الصيدلة والتطبيق البيولوجي لليزر وتفاعل الليزر مع المواد وغيرها من التخصصات الدقيقة في مجال الليزر، فضلا عن معهد النباتات الطبية والعطرية وهو معهد فريد علي مستوي الشرق الأوسط وهو متخصص في كيمياء النباتات الطبية والعطرية والتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبي والعطرية وإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية والمستحضرات الطبي والعطرية والدوائية
كما تقدم كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة برامج دراسات عليا متخصصة في علوم خدمات تخصص (الإعاقة العقلية- الإعاقة السمعية- الإعاقة البصرية- صعوبات التعلم- اضطراب التوحد- إضرابات اللغة والتخاطب- الموهبة والتفوق العقلي) وعلوم الخدمات المساندة لذوى الاحتياجات الخاصة تخصص (الإعاقات المتعددة- التأهيل المهني- العلاج الوظيفي- فرط الحرك وتشتت الانتباه- تقويم اضطرابات النطق والكلام- القياس والتشخيص- تنمية المهارات- تعديل السلوك المضطرب- الإعاقة الحركية- التدخل المبكر- الأجهزة التعويضية)
للمزيد من المعلومات 
رابط التقديم للشعب والبرامج بجامعة بني سويف
https://np.bsu.edu.eg/
صفحة الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج علي الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=61563688173510

