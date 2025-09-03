أخبار بني سويف| تحرير 1800 محضر مُخالفات بالمخابز والأسواق.. وضبط مصنع جبن غير مرخص

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

تحرير 1800 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أغسطس 2025" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

ضبط مصنع خثرة جبن غير مرخص وزيوت سيارات وسلع منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريرا من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن ، أنه تم تنظيم حملة اليوم للمرور على المحلات التجارية وبرفقة قوة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق بدائرة مركز ببا، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر، تضمنت ضبط معمل غير مرخص لتصنيع وإعداد الخثرة المستخدمة في تصنيع الجبنة وتم ضبط 1400 لتر لبن داخل الغلايات و500 لتر لبن فرز عليه شوائب وأتربة ، وضبط مخزن لبيع مواد غذائية

جامعة بني سويف تنفي واقعة التنمر بطالبة من ذوي الهمم

نفت جامعة بني سويف ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تنمر مزعومة تعرضت لها إحدى الطالبات من ذوي الهمم خلال مقابلة شخصية بكلية التربية، وتؤكد الجامعة أن جميع إجراءات المقابلات الشخصية تتم في إطار من الاحترام الكامل مع مراعاة حقوق الطلاب كافة، خاصة من أصحاب الهمم، الذين توليهم الجامعة اهتمامًا بالغًا وتوفر لهم بيئة تعليمية داعمة وشاملة.