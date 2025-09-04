إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق بني سويف الفيوم الزراعي

شهد طريق الفيوم بنى سويف الجديد عند مدخل الدير، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة أشخاص بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم بنى سويف الجديد عند مدخل الدير.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببنى سويف، بتوجيهات الدكتور هانى همام، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى جامعة بنى سويف، المصابين وهم: محمد أحمد، 31 سنة، وبه جرح بالرأس 3 سم، وياسمين سعداوى، 29 سنة، وبها كدمات متفرقة بالجسم، وعبير فكرى، 47 سنة، وبها اشتباه كسر بالقدم اليسرى، مقيمة بمحافظة القاهرة، وسحر فكرى، 54 سنة، وبها كدمات في الظهر، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، ووعد على حسن، 4 سنوات، وبها كدمات بالجسم.

فيما رفض المصاب مجدى عبد الغنى، 27 سنة، مقيم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، سائق، النقل إلى المستشفى، وتم أخذ إقرار بذلك.

تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم خلال الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.