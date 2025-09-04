بني سويف : ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على 2000 قطعة باتيه

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة مكبرة شملت المرور على المنشآت الغذائية المختلفة ببندر بني سويف.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الباتيه، لا تتوافر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث عُثر بداخله على نحو 2000 قطعة باتيه معدة للبيع بوزن إجمالي 100 كيلوجرام، مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقة لم تأتِ بعد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إضافة إلى تحرير محضر ضد المسؤولين عن المصنع لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.