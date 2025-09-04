قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل
برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
متاح الآن.. رابط مباشر للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
محافظات

بني سويف : ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على 2000 قطعة باتيه

بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة مكبرة شملت المرور على المنشآت الغذائية المختلفة ببندر بني سويف.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الباتيه، لا تتوافر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث عُثر بداخله على نحو 2000 قطعة باتيه معدة للبيع بوزن إجمالي 100 كيلوجرام، مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقة لم تأتِ بعد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إضافة إلى تحرير محضر ضد المسؤولين عن المصنع لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

بني سويف صحة بني سويف وقائي بني سويف

