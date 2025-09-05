قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _بعد مرور 5 أيام على بدء تنفيذ المرحلة الثانية _وصل إلى 207حالة (171حالة أملاك دولة + 158زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025

بني سويف ازالات بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

سورة الكهف

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ 3 أسباب تجعلك تداوم عليها أسبوعيا

الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة

خطيب المسجد الحرام: الحسد آفة خطيرة وسبب أول معصية في السماء

صلاة الجمعة من مسجد الفتح

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد