برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكدّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده  ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية

أشار التقرير إلى  أنه تم،خلال الفترة المذكورة،عمل 30 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت تفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة:منها 6 زيارات للوحدات المحلية ،و 8زيارات لقطاع الصحة، و6 زيارات في قطاع التموين، و2 زيارة في قطاع الزراعة، و4 زيارات في قطاع التربية والتعليم ،و2 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ، وزيارة في قطاع الطب البيطري ، وزيارة في قطاع الإسكان،بالإضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب خلال  تلك الفترة بهذه الجهات

وقد كلف المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري،بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل والغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

