تبدأ غداً .. استعدادات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة والسكان ،الاستعدادت الخاصة ببدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين خلال الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر الجاري،ضمن المبادرة الرئاسية"بداية"وتحت شعار(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة)وتنفذها مديرية الصحة،بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المستهدفة بالمحافظة

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

من جهته أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى غدا الأحد 7سبتمبر الجاري وتستمر حتى11 من نفس الشهر وتشمل إدارات(اهناسيا،سمسطا، الفشن، الواسطى)،والتي تليها المرحلة الثانية من 14إلى 18سبتمبر الحالي ، وتشمل إدارات(ناصر، بباوبنى سويف)،ويتم خلالها تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"





فيما أضافت د.شيماء إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة،أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي،مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية وعيادات تنظيم الأسرة ، بجانب عقد ندوات توعوية