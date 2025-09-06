محافظ بني سويف يهنئ العاملين بقطاع الصحة بالحصول على المركز الثالث في مبادرة خاصة بالمرأة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وكيل وزارة الصحة والسكان ، بمناسبة الحصول المديرية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، في مبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي، معربا عن تقديره لكافة العاملين بإدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية على هذا الإنجاز ، لاسيما بعد تحقيق 197% من المستهدف

و أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز ،الذى يجسد تميز وأداء العاملين بالمديرية والإدارات .

مطالبا ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على التميز وضمان استدامة هذا النجاح في كافة محاور المبادرات الرئاسية لاسيما وأن بني سويف تعد من المحافظات التي شهدت نقلة نوعية في المنظومة الصحية من خلال إنشاء وإحلال وتطوير مستشفيات عامة ومركزية ونوعية ، وهو ما يضاف إلى رصيد الدولة وإنجازاتها في القطاع ، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمباني أو المبادرات الرئاسية