محافظات

تموين بني سويف: تحرير 350 محضرًا وضبط مصنع أجبان غير مرخص

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك لمنع التلاعب بالسلع المدعمة وحماية صحة وسلامة المواطنين وضبط أي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين والتجارة الداخلية عن الفترة من 30 أغسطس الماضي حتى 5 سبتمبر الجاري، والذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وتضمن جهود متابعة المخابز البلدية البالغ عددها 1276 مخبزًا على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 238 محضرًا شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم الإعلان عن بيانات التشغيل أو إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم نظافة المخابز أو الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات لعدم وجود ميزان معتمد أو امتناع عن البيع، بجانب ضبط 294 جوال دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالسوق السوداء، وتجميع دقيق مدعم بغرض التربح.

كما تضمن التقرير المرور على البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي للتأكد من صرف المقررات التموينية، حيث تم صرف 50% من مقررات شهر سبتمبر، فيما أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر ضد بدالين وتجار تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود شهادات صحية، بجانب 4 جنح للغلق خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق، ضبطت الحملات مصنعًا غير مرخص لإنتاج الأجبان في منطقة زراعية نائية يستخدم ألبانًا غير صالحة، وتم التحفظ على 1900 لتر ألبان بها شوائب و120 كجم أجبان منتج نهائي. كما تم تحرير 4 محاضر للغش التجاري وضبط سلع منتهية الصلاحية تضمنت عبوات سمن نباتي وبطاطس شيبس ودوريتس ومحسنات طعم.

وشملت الحملات كذلك ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، حيث تم تحرير 7 محاضر والتحفظ على 160 كجم لحوم مجمدة، طن مخللات، 200 لتر زيوت طعام، 50 كرتونة سناكس، 250 عبوة مسحوق غسيل، وعبوات زيوت سيارات ومياه تبريد مواتير.

كما تم ضبط منشأة تجارية تبيع أدوية مجهولة المصدر دون ترخيص، وتحرير 4 محاضر ضد جزارين لحيازتهم لحوما مذبوحة خارج المجازر بكمية 50 كجم، ومحضر لاستخدام أكياس سوداء رديئة في تعبئة المواد الغذائية، ومحضر لمباشرة النشاط التجاري دون سجل أو ترخيص، وشملت الحملات تحرير 15 محضر للإعلان عن تخفيضات وهمية ودون تصريح رسمي، و21 محضر لعدم استخراج شهادات صحية، ومحضر لطلمبة تموين غير مرخصة ضبط بها 900 لتر سولار و900 لتر بنزين، ومحضر ضد مستودع بوتاجاز للغلق وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم سحب عينات غذائية وغير غذائية لفحصها بالمعامل المختصة،وإعداد غرفة عمليات لمتابعة الأوكازيون الصيفي بعد قرار وزارة التموين بمد فترة التصفية حتى نهاية سبتمبر، بجانب إصدار نشرات توعية للمستهلكين.

