اجتماع في بني سويف لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة من مشروعات الصرف الزراعي المغطى

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بزمام مراكز ومدن المحافظة.

ناقش السكرتير العام أخر مستجدات الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،والعمل على تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري، هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الزراعة والهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف.