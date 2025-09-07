قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع في بني سويف لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة من مشروعات الصرف الزراعي المغطى

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بزمام مراكز ومدن المحافظة.

ناقش السكرتير العام أخر مستجدات الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،والعمل على تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري، هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الزراعة والهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف.

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

وزير التعليم العالي

توقع اتفاقيتان للتعاون بين بنك المعرفة واتحادي الجامعات والبحث العلمي

مياة الصوف

القابضة للمياه تتابع جهود رفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد