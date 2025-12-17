محافظ الغربية يتابع سير إعادة انتخابات النواب من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

مع انطلاق إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، كما راقب نسب الحضور منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد رؤساء اللجان وأطقم العمل وأعضاء الجهات المعاونة في مواقعهم.

انتظام عمليات التصويت

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يتيح متابعة ميدانية لحظة بلحظة لكافة المقار الانتخابية والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات أو طارئ، مشيدًا بالجهود المكثفة من جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير إعادة العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

كما نوّه المحافظ بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة تزامنًا مع إعادة الانتخابات، حيث تم تطهير بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، إلى جانب تجهيز المولدات الكهربائية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات أو تأثيرات خارجية.

تيسير عمليات التصويت

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالدعوة لأبناء محافظة الغربية إلى المشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة هذا الحق الدستوري تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية، وأن المحافظة وفرت جميع سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.