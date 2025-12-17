قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ الغربية يتابع سير إعادة انتخابات النواب من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

مع انطلاق إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، كما راقب نسب الحضور منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد رؤساء اللجان وأطقم العمل وأعضاء الجهات المعاونة في مواقعهم.

انتظام عمليات التصويت 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يتيح متابعة ميدانية لحظة بلحظة لكافة المقار الانتخابية والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات أو طارئ، مشيدًا بالجهود المكثفة من جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير إعادة العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

كما نوّه المحافظ بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة تزامنًا مع إعادة الانتخابات، حيث تم تطهير بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، إلى جانب تجهيز المولدات الكهربائية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات أو تأثيرات خارجية.

تيسير عمليات التصويت 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالدعوة لأبناء محافظة الغربية إلى المشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة هذا الحق الدستوري تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية، وأن المحافظة وفرت جميع سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

محى اسماعيل

ادعوا له بالشفاء .. معلومات صادمة عن مرض محيى إسماعيل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام في القدمين.. وفحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين

السمنة

الموضوع مش بالأكل.. اكتشاف مفتاح السمنة والشهية في الجسم وعلاقته بسن البلوغ

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

